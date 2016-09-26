Хави Грасия: "Победы придадут "Рубину" уверенности"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия отметил важность победы в матче 8-го тура чемпионата России над "Томью" (2:1). По его словам, это придаст команде уверенности.

- Камболов? У нас есть заключение врачей, но нужно дождаться обследования, которое состоится завтра, - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Грасия. - Этот эпизод произошел близко от тренерской скамейки, поэтому его видел. Вероятно, он повредил связки колена. В перерыве мы были вынуждены заменить Жонатаса. Он получил мышечную травму.

Сейчас самое главное - побеждать. Если мы продолжим набирать очки, команда будет прибавлять и набираться уверенности.