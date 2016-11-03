Хави Грасия: "Перед матчем с "Уфой" важно правильно распределить нагрузку"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия перед открытой тренировкой команды отметил, что в преддверии матча 13-тура чемпионата России с "Уфой" очень важно правильно распределить нагрузку и дать игрокам возможность восстановиться. Испанский наставник также предпочел не раскрывать своих мыслей об изменениях в составе.

– У нас был короткий подготовительный период, – приводит пресс-служба "Рубина" слова Грасии. – После игры с "Локомотивом" мы разобрали ошибки. Сейчас самое главное в тренировочном процессе правильно распределить нагрузку, дать футболистам возможность восстановиться. На данный момент все наши мысли об игре с "Уфой", мы разбираем и отрабатываем моменты и в обороне, и в атаке. Соперник играет в пять защитников и находится выше нас в турнирной таблице. У "Рубина" будет возможность догнать "Уфу", мы с нетерпением ждем этого матча.

– В России говорят "лучшее – враг хорошего". Будут ли изменения у "Рубина" в линии обороны?

– Я не поклонник того, чтобы заранее предвосхищать состав, говорить об изменениях. У нас многие вещи получаются, и наверно надо эти вещи сохранить. Мы нацелены на то, чтобы отрабатывать наши командные механизмы, чтобы расти. Есть и другие моменты, которые нам нужно улучшать. Необходимо исходить из того, какой соперник нам будет противостоять. Вашу поговорку я прокомментировать не могу. Все покажет матч.