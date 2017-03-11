Хави Грасия: "Оренбург" играет так же, как и в первой части сезона"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии матча 19-го тура чемпионата России с "Оренбургом" выразил надежду на то, что команда одержит победу. Специалист подчеркнул, что клуб принял решение в течение уходящей недели не тренироваться на поле стадиона "Центральный".

– Поле, вероятно, осталось в том же состоянии, что и на прошлой неделе, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Грасия. – Мы надеемся, что поле выдержит и позволит показать хорошую игру. Всю неделю тренировались на базе, на искусственном поле, дали время газону на "Центральном", чтобы он восстановился.

"Оренбург" в прошлом туре одержал уверенную победу, но играют они так же, как и в первой части сезона. Соперник неуступчив, будет равная игра, будет много борьбы, но мы надеемся одержать победу.

Трансляция матча "Рубин" - "Оренбург"