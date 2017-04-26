Хави Грасия: "Неудачная серия давит на игроков "Рубина"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения от "Терека" в матче 25-го тура чемпионата России (0:1) отметил, что неудачная серия сильно давит на игроков. Казанская команда уже в течение 7 игр не может одержать победу.

- На игроках сказывается неудачная серия, особенно давит необходимость победить, - сказал во флеш-интервью Грасия. - Сегодня соперник забил первым. Мы постарались выправить ситуацию, но соперник играл организованно. У "Рубина" были голевые моменты, однако не хватало точность. Опять же, повторюсь, сказывается эта неудачная серия.

Не считаю, что гол "Терека" похож на пропущенный гол от "Томи". Ситуации разные. Действительно, опять была передача за спину защитникам, было верховое единоборство, была неудачная попытка выбить, не проявили достаточной жесткости, что привело к голу. Однако я не считаю, что ситуация похожа на ту, когда забивала "Томь". Безусловно, такие моменты нужно исправлять, но, к сожалению, сегодня этого не получилось.

"СЭ" провел трансляцию матча