Хави Грасия: "Не знаю, на каком месте финиширует "Рубин"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения в матче 7-го тура чемпионата России от "Зенита" (1:4) заявил, что его команде необходимо прибавить, чтобы подняться в турнирной таблице, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– За какие места может бороться нынешний "Рубин"? Можете назвать первую тройку сильнейших команд премьер-лиги?

– Не знаю, на каком месте мы финишируем. Нам предстоит ежедневно прибавлять. Рассчитаем, что мы улучшим свою игру и поднимемся в таблице. Не смогу сказать на какую именно позицию рассчитываем. Просто хотим быть выше. По поводу тройки лучших сложно сказать. Наверное, это те команды которые сейчас на трех первых местах в таблице – "Спартак" – ЦСКА и "Зенит"

– Рочина сыграл так слабо, что вы его заменили в перерыве. С чем это связано?

– К сожалению, мы сегодня показали низкий уровень. Рубен играл на правом фланге, ему пришлось непросто в обороне, соперник активно атаковал по его краю. Мы не сумели использовать сильные качества Рочины – его умение строить комбинационную игру. Решили заменить его. Можно было сделать другие замены, но мы старались переломить ход матча именно с помощью этих корректив.