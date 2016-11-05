13:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хави Грасия: "Не вижу препятствий, которые могут помешать "Рубину" в Уфе"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия перед гостевым матчем 13-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что не видит никаких препятствий, которые могли бы помешать казанской команде показать качественный футбол. По словам специалиста, поле в Уфе находится в хорошем состоянии.

– Нет никаких препятствий, которые могут помешать сегодня показать хороший футбол, - сказал Грасия в эфире канала "Наш футбол". - Поле в хорошем состоянии. Каждый матч для нас принципиальный. Надо стараться в каждой встрече завоевать 3 очка. С таким настроем следует проводить каждый матч.

Текстовая трансляция матча "Уфа" - "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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