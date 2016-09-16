Хави Грасия: "Не рассматриваю матч с "Зенитом" как дуэль с Луческу"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия подчеркнул, что команда нацелена на победу в матче 7-го тура чемпионата России с "Зенитом". Специалист не рассматривает эту игру как дуэль с Мирчей Луческу.

- Первая победа нас раскрепостила, - приводит "Бизнес Online" слова Грасии. - Она стала наградой за ту работу, которую ребята проделали за долгое время. Будем играть на победу и с "Зенитом". Знаем, что это непростая команда, которая забила больше всех голов. Это качество сине-бело-голубые показали и во вчерашней игре (с "Маккаби" (4:3) - Прим. "СЭ"). Мы знаем, что "Зенит" - очень хорошая команда и непростой соперник, но никто не отнимает у нас надежды на очередную победу.

- В России есть такая поговорка: "Победный состав не меняют". Планируете изменения к матчу с "Зенитом"?

- В Испании такой поговорки не существует. Я не люблю говорить по поводу состава. Мы должны посмотреть, как игроки действуют на тренировках, оценить их взаимодействия. Также нужно оценить и тех ребят, которые внесли свой вклад в победу над "Уралом". Я доволен игрой многих.

- Что можете сказать о Луческу? Не видите ли вы дуэль новых для чемпионата тренеров, которые только адаптируются?

- Главные действующие лица матча - это футболисты. Я не вижу тут дуэли тренеров и не готов рассматривать вопрос в таком ключе. Хотел бы отметить Хави Гарсию, Витселя, Жулиану, Маурисиу, Артема Дзюбу, который очень хорошо действует в верховых единоборствах. Отметил бы в целом коллективную игру команды.