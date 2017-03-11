Хави Грасия: "Не использовал третью замену из-за лимита"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после ничьей с "Оренбургом" (0:0) в домашнем матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда владела инициативой. По словам испанца, он не сделал третью замену в этой встрече из-за лимита на легионеров.

– Сложная игра, – начал Грасия. – Мы владели инициативой, мячом. Но это не перерастало в более опасные моменты, чем у соперника. Мы создали мало моментов. Во втором тайме были опасные контратаки у гостей. Мы пытались создать моменты, ребята играли всем сердцем до последней секунды. К сожалению это не три очка.

– Когда "Рубин" будет радовать зрителей красивым футболом?

– Да, такие слова просто услышать, но это несправедливо. Игроки бились и боролись. Да, мы не забили, но уже много матчей мы не пропускаем. Это тоже важный момент. Но нужно улучшать игру.

– Почему не использовали третью замену?

– Дело в лимите. Надо было это учитывать. Не хотелось менять нападающих, потому что они хорошо борятся вверху. (Артур ЕНИКЕЕВ)