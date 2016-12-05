Хави Грасия: "Мне кажется, российский футбол способен достичь успехов"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия, который в девяностые годы выступал в одной команде с Валерием Карпиным и Унаи Эмери, дал большое интервью "СЭ" перед матчем со "Спартаком". Он выразил уверенность в том, что у российского футбола есть высокий потенциал.

– Репутация российского футбола в девяностые была лучше, чем сейчас ?

– Сегодня российский футбол мало экспортирует. В наше время была целая диаспора: Карпин, Радченко, Мостовой, Черышев-отец, Кузнецов, Корнеев. Они были личностями, создавали стране определенный имидж. Сейчас у российских футболистов, вероятно, нет нужды ехать в Европу. Здесь хорошие условия, игроки соревнуются в сильном чемпионате. К чему еще стремиться?

– Но разве не интересно сравнить себя с лучшими футболистами мира?

– Интересно. Но только лишь интерес не может быть мотивацией. Точнее, может, но не для каждого.

– С вашей точки зрения типичный русский футболист – какой он?

– Честный и работящий боец. Не лишенный таланта, но, возможно, не всегда понимающий, как этот талант реализовать. Мне кажется, российский футбол способен достичь успехов. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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