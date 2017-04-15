21:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хави Грасия: "Матч "Рубин" - "Краснодар" получился равным, но нам не хватает точности"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после матча 23-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:1) отметил, что жизнь команды заметно осложнилась после пропущенного гола. Специалист подчеркнул, что команда много бьет по чужим воротам, но есть проблемы с реализацией.

– Сегодня игра была равной, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Грасия. – У нас были голевые моменты, но мы их не реализовали. Во втором тайме после гола наша жизнь осложнилась, потому что опытный соперник играл по счету. Если не ошибаюсь, в чемпионате мы занимаем четвертое место по количеству нанесенных ударов, но нам не хватает точности.

Трансляция матча "Рубин" - "Краснодар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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