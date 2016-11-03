Хави Грасия: "М`Вила еще не набрал оптимальной формы"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии гостевого матча 13-го тура чемпионата России против "Уфы" в интервью пресс-службе клуба отметил, что игра полузащитника Янна М`Вила его устраивает. По словам специалиста, у каждого игрока команды есть шанс своей работой на тренировках доказать право на место в основном составе.

- Проясните ситуацию с Алексом Сонгом. Он приезжал в статусе звезды, но последние матчи начинает со скамейки.

– Ответ прост: на поле выходят 11 игроков, в резерве остаются 18. Безусловно, это может повлиять на тех, кто остается в запасе. Я могу сказать про Алекса и всех остальных, кто остается в резерве, что мы верим в этих игроков. И вообще команду составляют не только те, кто выходит на поле, но и те, кто остается на скамейке. Командный рост обеспечивается всеми футболистами, независимо от получаемого игрового времени. Ко всем игрокам у меня есть доверие, и единственное решение для тех, кто остается в резерве, это усердно работать, доказывать, бороться, завоевывать место в стартовом составе.

– Янн М`Вила провел неплохой матч с "Локомотивом". В декабре у него истекает контракт. Нужен ли он вам?

– Янн – это хороший футболист, он вносит большой вклад, он постоянно растет. Я понимаю, что М`Вила еще не набрал своей оптимальной формы, но даже в этом состоянии он очень полезен для команды. Я очень доволен тем, как он играет.

– "Рубин" лучше играет дома. Видите ли вы в этом какую-то закономерность?

– По последней игре в Грозном, например, я не могу сказать, что я очень недоволен этим выездом. Команда очень хорошо поработала. Этот заряд, который был в той игре, нужно перенести на все матчи. В последующих гостевых встречах мы рассчитываем на более успешные результаты.