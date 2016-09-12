Хави Грасия: "М’Вила? Давайте отметим тех, кто добыл победу в матче с "Уралом"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в интервью клубной пресс-службе подчеркнул важность победы в матче 6-го тура чемпионата России над "Уралом" (3:1). Специалист уверен, что команда находится на правильном пути.

- В каком состоянии находится Янн М’Вила? Когда ждать его на поле? Рассчитываете ли вы на него?

- Сегодня я бы хотел оценить и похвалить тех игроков, которые добыли победу. Это был важный матч для нас, учитывая, сколько туров прошло. Нам нужна была эта победа. Давайте сегодня отметим тех, кто добыл победу. Для остального еще будет время.

- Сегодняшняя победа - закономерный результат той работы, которую вы проделали? Или же сегодня соперник был не совсем готов к матчу, удача сопутствовала вам?

- В футболе часто может отсутствовать закономерность. Часто была критика в наш адрес после результатов в предыдущих матчах, нам приходилось переживать. Давайте сегодня просто похвалим игроков за работу. Команда на верном пути. Еще только начало чемпионата, впереди много работы, много моментов, в которых нам надо прибавлять. Дай бог, чтобы это была первая победа из многих. Эта победа важна в психологическом плане, она сняла груз, который давил.