Хави Грасия: "Кузьмин заслужил выход в старте"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия во флеш-интервью посетовал на кадровые проблемы перед матчем 25-го тура чемпионата России с "Тереком". Также он пожелал удачи Олегу Кузьмину, для которого эта игра станет первой в нынешнем сезоне.

– У нас были дисквалификации, были травмированные, – сказал Грасия. Поэтому сделали выбор в пользу Кузьмина. Считаю, это правильное решение. Да, у него было длительное восстановление после травмы. Но он заслужил выйти на поле, он очень хорошо работал на тренировках, и я желаю ему удачи. График? Думаю, что все команды проходят через подобное. Все в одинаковой ситуации. Наш единственный вариант – приложить максимум усилий, чтобы пройти этот этап.

"СЭ" проведет трансляцию матча "Рубин" – "Терек"