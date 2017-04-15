Хави Грасия: "Кредит доверия? Вопрос не ко мне"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения от "Краснодара" (0:1) в матче 23-го тура чемпионата России посетовал на реализацию моментов. По словам наставника, подопечные играли хорошо, но были не точны в завершающей стадии.

– Мы играли против сильной команды. Во втором тайме соперник повел, но до этого игра была равной. У нас были моменты, - отметил Грасия. - Мяч не шел в ворота. После перерыва они играли по счету. Были моменты у Жонатаса, но сегодня мы проиграли. Обидно, мы рассчитывали на лучший результат.

– Какие тактические ошибки вы допустили сегодня или вина только на игроках?

– Можно искать виноватых, но я не ищу крайних. Сегодня мы большую часть играли хорошо. Мы не забили. Сейчас у нас серия плохих результатов, но сейчас нам еще и не везет. Мы хорошо подготовились к игре, знали сильные стороны "Краснодара". Но мы были не точны, а соперник точен.

– Кредит доверия от руководства сохранится до конца сезона?

– Вопрос не ко мне. Я не знаю.

– Почему после пропущенного года команда "встает"?

– Я так не считаю. Иногда так бывает, давит эта серия. Но это не всегда.

– Почему Карадениз, который играет сердцем, выходит только на замену. А остальные игроки, которые не так отдаются, играют сразу?

– Я не понимаю, что такое "играть сердцем". У нас все играют самоотверженно.

– А кто может повести команду за собой, если не он?

– Карадениз усиливает команду. Но все играют самоотверженно.

– Есть противоядие от Смолова?

– Он лидирует в списке бомбардиров. Это хороший игрок, мы старались его нейтрализовать. Многое получалось. Но мы играли не против Смолова, а против "Краснодара". Он забил, понятно почему его выделяют. Но у них много сильных игроков. (Артур ЕНИКЕЕВ)