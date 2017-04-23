Хави Грасия: "Команда, которая не забивает, не может победить"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после матча 24-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:0) заявил, что его подопечным пришлось сдерживать много атак соперника в первом тайме. Казанский клуб не может победить уже в седьмом матче кряду и занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги, самарцы идут на 14-й строчке.

– В первом тайме нам пришлось непросто, было много проходов соперника, во втором тайме мы сыграли лучше, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Грасия. – К сожалению, мы не реализовали много своих моментов. А команда, которая не забивает, не может победить.

В заключительном отрезке игры соперник подал больше угловых, но в обороне мы сыграли достаточно хорошо. Было много опасных моментов, к сожалению, не смогли их реализовать.

"СЭ" вел трансляцию матча "Крылья Советов" - "Рубин"