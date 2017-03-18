Хави Грасия: "Каждый игрок "Рубина"" мог сыграть с "Уралом" лучше"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения от "Урала" (0:1) в гостевом матче 20-го тура чемпионата России подчеркнул, что соперник находится в хорошей форме. По словам Грасии, его подопечные могли сыграть лучше.

– Мы знали, что будет непростой матч, – подчеркнул Грасия. – "Урал" в хорошей форме, он вышел в полуфинал Кубка. В первом тайме мы предоставили много свободы сопернику. Игра носила равный характер, а в этом случае на первый план выходит отыграть эпизод до конца, выигрывать отскоки и подборы. "Урал" активно использовал подачи с флангов и в одном из таких эпизодов мы получили гол. По такой игре было сложно отыграться, но во втором тайме мы завладели инициативой, но свои моменты не реализовали, Были подходы, были удары....

– Чего не хватает вашей команде?

– Не соглашусь с теми, кто считает, что "Урал" – слабая команда. Он сейчас на подъеме. Поле было тяжеловатое, да, но не стоит заострять на этом внимание. Мы сегодня действовали лучше, чем в предыдущих играх турнира, но не хватило реализации. Плюс, мы выпустили сегодня игроков, котрые еще не играли в этом году. Соперник сегодня часто делал длинные передачи, и они заставали нас врасплох.

– Учитывая положение команды в турнирной таблице, кубок для вас сейчас более приоритетный турнир?

– Мы считаем, что и в чемпионате можно поправить свое турнирное положение. Там большая плотность. Что касается кубка, то и мы, и "Урал" находимся в шаге от финала и хотим сделать этот шаг, а потом достойно выступить в финале. А, вообще, и чемпионат, и Кубок – равноценны для нас.

– Довольны игрой Ахметова? Почему не выпускали его раньше?

– Я считаю, что каждый игрок нашей команды сегодня мог сыграть лучше. (Алексей МАКСИМОВ)