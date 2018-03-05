17:52 | Футбол — РФПЛ

Хави Грасия: "Каждое утро смотрю погоду в Казани и очень радуюсь, что нахожусь в Англии"

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Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия отметил, что ему нравится в Англии.

- Люди говорили мне, что в Англии будет холодно и дождливо, – цитирует Express Грасию. - Но каждое утро я смотрю на температуру в Казани и очень радуюсь, что нахожусь здесь.

Напомним, что испанский специалист возглавлял "Рубин" в сезоне 2016/2017. Под руководством Грасии казанцы заняли девятое место в чемпионате России.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Bibigon2000

больше всех наверное радуются казанские болелы...

19:44

Паснаход

А я, в свою очередь, рад, что больше не увижу вечно растерянную физиономию Грасии.

19:42

Bache Gabrielsen

Слабак :)

18:34

Edmundo.Baldivieso

А я грущу, что нахожусь в России, а кто-то в Малаге греется... Несправедливо...

18:24

shpasic

и казанские миллионы пересчитывает каждый вечер перед сном, вместо овечек)

18:13

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