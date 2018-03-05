Хави Грасия: "Каждое утро смотрю погоду в Казани и очень радуюсь, что нахожусь в Англии"

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия отметил, что ему нравится в Англии.

- Люди говорили мне, что в Англии будет холодно и дождливо, – цитирует Express Грасию. - Но каждое утро я смотрю на температуру в Казани и очень радуюсь, что нахожусь здесь.