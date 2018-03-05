Хави Грасия: "Каждое утро смотрю погоду в Казани и очень радуюсь, что нахожусь в Англии"

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия отметил, что ему нравится в Англии.
- Люди говорили мне, что в Англии будет холодно и дождливо, – цитирует Express Грасию. - Но каждое утро я смотрю на температуру в Казани и очень радуюсь, что нахожусь здесь.
Напомним, что испанский специалист возглавлял "Рубин" в сезоне 2016/2017. Под руководством Грасии казанцы заняли девятое место в чемпионате России.
Bibigon2000
больше всех наверное радуются казанские болелы...
19:44
Паснаход
А я, в свою очередь, рад, что больше не увижу вечно растерянную физиономию Грасии.
19:42
Bache Gabrielsen
Слабак :)
18:34
Edmundo.Baldivieso
А я грущу, что нахожусь в России, а кто-то в Малаге греется... Несправедливо...
18:24
shpasic
и казанские миллионы пересчитывает каждый вечер перед сном, вместо овечек)
18:13