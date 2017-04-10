Хави Грасия: "Качество газона не должно быть отговоркой"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после ничьей в матче 22-го тура чемпионата России против "Томи" (2:2) посетовал, что его команда не смогла реализовать свои моменты. Наставник не стал уделять отдельное внимание качеству газона в Томске.

– У нас сегодня было большое преимущество над соперником во владении мячом, – приводит официальный сайт "Рубина" слова Грасии. – Мы забили два гола, но для этого нам понадобилось нанести 23 удара по воротам соперника, еще был нереализованный пенальти. Сопернику, чтобы забить два гола, понадобилось два удара по воротам. У нас было много моментов, которые мы не реализовали. Мы стремились победить, но так сложилась игра, сложилась очень тяжело. Мы очень расстроены, что нам не удалось победить, но не следует падать духом.

– Как оцените игру Самбрано сегодня?

– Считаю, что это его не самый лучший матч.

– Как оцените качество газона? Повлияло ли оно на игру?

– Газон – это не то, о чем я сейчас должен говорить. Я считаю, что все клубы прилагают максимум усилий и стараются держать свои газоны в оптимальном состоянии. Я понимаю, что была тяжелая зима, после которой сложно приводить газон в оптимальное состояние. Но о газоне мы сейчас говорить не будем, это не должно быть отговоркой. Нужно сосредоточиться на действиях нашей команды, думать о том, как улучшить нашу игру.