Хави Грасия: "Есть факторы, которые не позволили "Рубину" добиться другого результата"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения в матче 11-го тура чемпионата России от "Терека" (1:3) остался доволен игрой команды. По словам наставника, независящие от подопечных причины повлияли на результат.

– В матче было много обстоятельств, которые так или иначе влияли на игру. В целом, я считаю, что мы провели хороший матч, достаточно большое количество времени мы контролировали игру, – цитирует Грасию официальный сайт "Рубина". – Когда мы играли в равных составах и даже когда наши футболисты были удалены, у нас были хорошие моменты. Игрой своей команды я доволен. Я очень зол, что несмотря на то, что наша команда показала хорошую игру, результат не в нашу пользу. Я считаю, что команда очень хорошо поработала и заслужила более положительный результат. Но есть некоторые факторы, которые не позволили сегодня "Рубину" уехать с той наградой, на которую мы наиграли.

– Как оцените судейство? Показалось, что это один из решающих факторов.

– Предпочитаю сейчас ничего не говорить по поводу судейства, не говорить то, что думаю. Я считаю, что это не поможет ни мне, ни команде. Те, кто видел игру, у них мнение сформировалось.