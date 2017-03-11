Хави Грасия: "Если я буду говорить о поле…"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после ничьей с "Оренбургом" (0:0) в домашнем матче 19-го тура чемпионата России подчеркнул, что нельзя сваливать все на состояние газона. По словам испанца о ротации нужно думать до матча, а не после.

– Жонатас часто уходил за мячом в центральный круг. Это установка или он просто не получал его в штрафной?

– Рядом с опорным полузащитником "Оренбурга" Афониным были зоны – он получал мяч в недодачу. Мы это не использовали, во многом из-за поля. Конечно, он центральный нападающий и должен получать больше мячей в штрафной.

– Это худшее поле в вашей карьере? И почему вы не играете на базе?

– Если я сейчас буду говорить о поле... Оно было плохое, но нельзя все сваливать на него. Я не хочу жаловаться. Это поле характерно для весны. Думаю, что в Екатеринбурге оно тоже будет не лучшего качества. Вариант с базой не рассматривается.

– У вас есть креативные игроки Ахметов и Лестьенн, но вы пока не прибегаете к ротации.

– Решение принимаю я. После неудачного результата всегда легко говорить. До матча сказать это сложнее. Решение нужно принимать до игры. (Артур ЕНИКЕЕВ)