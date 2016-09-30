Хави Грасия: "Если нам удастся победить "Краснодар", то..."

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия перед матчем 9-го тура премьер-Лиги с "Краснодаром" отметил силу сопернику. По словам наставника, нужно победить, чтобы приблизиться к "быкам" в турнирной таблице.

- Мы стремимся показывать стабильно хорошую игру и думаем о стабильности нашей игры, - цитирует Грасию "Спорт Бизнес online". - И последние матчи приносили нам победы. Со временем мы будем улучшать нашу игру и результаты. Впечатление от игры "Краснодара" в матче с "Ниццей"? До этого перед гостевым матчем "Зенит" тоже играл в Лиге Европы, забил много мячей, и вот сейчас тоже нас ждет соперник, который выиграл со счетом 5:2. Счет достаточно внушительный.

Мы обращаем на это внимание, но наша задача в том, чтобы улучшать свою игру. И если нам удастся победить "Краснодар", то мы сможем приблизиться к ним, ведь находимся от них не так далеко. Это очень сильная и мощная команда.

Камболов не тренируется с нами. Что касается Рочины и Жонатаса, то нужно посмотреть их динамику, как они будут восстанавливаться сегодня и завтра. Возможно, у соперника есть какие-то потери, но и у нас они есть.