Хави Грасия: "Если бы я знал причины спада "Рубина", то нашел бы средство"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражение от "Терека" (0:1) в матче 25– го тура чемпионата России отметил, что его команде нужно улучшать игру во многих компонентах. Грасия добавил, что вопросов по самоотдаче к игрокам у него нет.

– Мы постарались войти в игру агрессивно, пытались повести в счете, но это не удалось. Соперник реализовал свою первую же атаку. Время играло против нас. Ребята сбились на неорганизованные действия. Были сегодня ошибки по ходу матча. Нужно улучшать игру во многих компонентах.

– Почему после пропущенных голов команда всегда сбивается на навесы?

– Помимо этого мы слишком много играли назад. Были подходы, но их было мало. Уже проигрывая мы играли назад. Это происходит уже не в первый раз.

– Как команда готова физически? Почему самые быстрые по показателям М'Вила и Кузьмин. Почему Сонг получает травму после одного рывка?

– Сейчас у многих есть травмированные. Мы освежаем состав.

– После зимнего перерыва команда была в пяти очках от зоны еврокубков. Завтра она будет в шаге от переходных матчей. Команда не выигрывает восемь матчей. У болельщиков вопросы по самоотдаче. Что вообще происходит?

– Это просто перечисление фактов. Если бы я знал, то нашел бы средство. Самоотдача? Нет вопросов. Все стараются

– Но мы видели, как играют Набиуллин, Кузьмин, Камболов, Карадениз, Канунников. Они смотрелись иначе. Где эмоции?

– Мне нечего сказать на это. (Артур ЕНИКЕЕВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Рубин" - "Терек"