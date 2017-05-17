Хави Грасия: "Еще не время подводить итоги"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после поражения в домашнем матче 29-го тура чемпионата России от ЦСКА (0:2) назвал спорными многие решения главного арбитра встречи Михаила Вилкова, передает из Казани корреспондент "СЭ" Артур ЕНИКЕЕВ.

– Начало матча для нас складывалось неплохо, – сказал Хави Грасия. – Были моменты у Жонатаса. Но нужно было реализовывать такие моменты. После удаления характер игры усложнился. Играть стало еще тяжелее. Было много свистков против нас, многие из них были спорные. В том числе и тот штрафной, с которого нам забили. За самоотдачу я своих игроков упрекнуть не могу.

– Вы сыграли в три центральных защитника. Это поражение в Ростове заставило вас сделать это?

– Учитывая, какие футболисты есть у соперника, мы решили выбрать такой вариант в защите. Мы посчитали, что нужно было создать большую плотность в обороне. Я знаю, что вы любите выискивать что-то другое, но дело не в "Ростове".

– Это был последний домашний матч. Хотите ли что-то сказать болельщикам?

– У нас есть еще один матч и считаю, что пока не время подводить итоги.

Трансляция матча "Рубин" – ЦСКА