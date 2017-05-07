Хави Грасия: "Две победы кряду придадут "Рубину" импульс на концовку сезона"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после матча 27-го тура чемпионата России против "Уфы" (2:1) отметил, что команда не пала духом после пропущенного гола. Специалист поблагодарил своих подопечных за самоотдачу.

– Команда заработала эту победу, – сказал Грасия. – Несмотря на то, что мы первыми пропустили, ребята играли хорошо, старались владеть инициативой и не пали духом. Мы снова пропустили первыми, но сегодня мы создавали моменты. Да, "Уфа" поджимала, но две победы дадут нам хороший импульс на концовку сезона.

– Есть ли другие варианты в атаке кроме Рочины?

– Мы немного ограничены из-за травм. Сегодня я бы хотел сделать акцент на тех ребятах, которые добыли этот результат.

– Почему "Рубин" не играл так инициативно раньше?

– Каждая игра разная. Многое зависит от соперника. Если бы у меня было объяснение, то я бы все применил раньше. Сейчас я хочу поблагодарить ребят за самоотдачу. У нашей команды сильный дух. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Трансляция матча "Рубин" – "Уфа"