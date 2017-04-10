Хави Грасия: "Два незабитых пенальти? Мы верим в Жонатаса"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после ничьей в матче 22-го тура чемпионата России против "Томи" (2:2) высоко оценил класс молодых игроков соперника. Наставник добавил, что не думает о давлении.

– В "Томи" много молодых малоизвестных футболистов. Запомнился ли вам кто-то из игроков соперника?

– Мне лично очень нравится с молодыми футболистами. Конечно, молодые футболисты сталкиваются с определенными сложностями, и в команде "Томь" это тоже происходит. Но несмотря на сложности, они выходят на поле и бьются до конца. Они показали сегодня достойную игру и отобрали у нас очки.

– Жонатас второй матч подряд не забивает пенальти. Как вы это объясните?

– Было две ошибки, дважды не забил с 11-метровой отметки. Но сейчас сложный момент у футболиста, не нужно на него нападать. Мы верим в Жонатаса. Когда мы готовились к кубковому матчу и к этому матчу, мы отрабатывали пенальти. Да, он не забил дважды, такое случается, но мы продолжаем максимально доверять ему.

– Учитывая вылет из Кубка и такой результат с последней командой чемпионата, испытываете ли вы какое-то давление?

– Наши мысли сосредоточены на том, чтобы подготовить команду к ближайшему матчу.