Хави Грасия: "Довольны тем, как прошла первая часть сборов"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после победы над софийским ЦСКА (4:2) подвел итоги сбора в Сотогранде. По словам наставника, результат имеет второстепенное значение.

– Конечно, многие обращают внимание на результат, но я считаю, что на данном этапе подготовки результат не имеет первостепенного значения. Сейчас самое главное посмотреть на то, в каком ритме провели футболисты игровое время, на то, что футболисты обошлись без травм. В итоге получилась хорошая игра. Я считаю, что в дальнейшем она нам поможет прибавить в тех компонентах, в которых это необходимо сделать. Мы находимся на правильном пути.

– Подведите итог первого сбора.

– Мы работали в очень хороших условиях, у нас были замечательные поля, замечательные отель и питание. Еще раз хочу повторить, что ребята очень хорошо поработали на тренировках, накопили определенный тренировочный объем, мы обошлись без травм. В принципе, мы довольны тем, как прошла первая часть сборов.