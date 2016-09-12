Хави Грасия: "Дебют Лестьенна? Ему следовало забить два гола"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия высоко оценил действия своих подопечных в матче 6-го тура чемпионата России с "Уралом" (3:1). По его словам, казанцы продемонстрировали цельную игру.

- Игра получилась достаточно цельная, - приводит пресс-служба казанцев слова Грасии. - Конечно, хотелось забить больше, реализовать больше моментов, забить еще один мяч, чтобы счет был крупным. Но я ценю ту работу, которую проделала команда. Эта победа - важный шаг, она придаст еще больше уверенности и сил, освободит от того напряжения, которое было. Игра была достаточно хорошей, мы владели инициативой, создали много моментов. Жаль, что пропустили необязательный гол в концовке.

- Как оцените дебют Максима Лестьенна?

- Максиму следовало забивать два гола (улыбается). Важно, что он сегодня сыграл. Я не хотел убирать с поля Жонатаса, он проделал хорошую работу, у него было много моментов, но ему не везло. Но мы правильно сделали, что дали время Максиму. Думали, куда его поставить: либо нападающим, либо на фланг. В итоге поставили в зону нападения вместе с Канунниковым, с расчетом, что они вдвоем будут открываться за спины соперникам. Максим сыграл здорово, у него было два хороших момента. Его сильные качества - скорость, он креативный игрок, часто действует непредсказуемо для соперника. Он здорово нам помог.