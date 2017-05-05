Хави Грасия: "Давление со стороны? Я сам давлю на себя"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия в преддверии матча 27-го тура чемпионата России с "Уфой" ответил на вопрос про давление со стороны прессы и болельщиков. По его словам, он просто концентрируется на своей работе.

– Сталкивались ли вы в Испании с таким давлением, как в Казани?

– Восприятие давления и негатива для всех ощущается по-разному. Я сам давлю на себя, потому что хочу, чтобы моя работа была сделана хорошо. Прежде чем начнутся разговоры о смене тренера, я концентрируюсь на своей работе. (Артур ЕНИКЕЕВ)