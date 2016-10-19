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Хави Грасия: "Чемпионат России – очень конкурентоспособный турнир"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия отметил, что за десять туров не поменял своего мнения о чемпионате России. По мнению испанского специалиста, премьер-лига является очень сложным турниром.

– Я не поменял своего мнения о чемпионате России за прошедшие десять туров, – цитирует "Р-Спорт" Грасию. – Придерживаюсь той же точки зрения, что и раньше – это очень конкурентоспособный чемпионат, ведется очень упорная борьба, а на ход матчей могут повлиять самые малейшие детали.

Также рулевой "Рубина" подчеркнул, что в гостевой встрече 11-го тура премьер-лиги против "Терека" казанскому клубу придется непросто.

- "Терек" – очень сильный соперник, серьезная команда, - сказал Грасия. - Сейчас нам придется играть на два фронта – в чемпионате России и Кубке страны. Грозненская команда всегда навязывает борьбу, и нам предстоит сложный поединок.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161019/1111001672.html

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