Хави Грасия: "Был доволен Оздоевым, но он хотел играть больше"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия подчеркнул, что полузащитник Магомед Оздоев перешел в "Терек" на правах аренды, потому что хотел получать больше игровой практики. По словам специалиста, он был уверен, что хавбек способен дать команде многое.

- Когда я говорил с ним, он объяснил мне свою ситуацию. Сказал, что хотел больше игровых минут, - приводит "Реальное время" слова Грасии. - Я был доволен этим футболистом. Кажется, что у него выдалось хорошее предсезонье, иногда он играл над полузащитой. Я думал, что он был игроком, способным дать команде многое. Но Мага хотел больше играть.

- Многие эксперты говорят, что он не рос в "Рубине". Почему?

- Мы говорим об игроке, который вызывался в национальную сборную России в последних матчах. Как я уже говорил, у этого игрока есть будущее. В последнее время мы решили расположить его над полузащитой, а в опоре с двумя игроками в центре. Его позиция - атакующий полузащитник или третий центральный хавбек с акцентом на атаку.