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Хави Грасия: "Был доволен Оздоевым, но он хотел играть больше"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия подчеркнул, что полузащитник Магомед Оздоев перешел в "Терек" на правах аренды, потому что хотел получать больше игровой практики. По словам специалиста, он был уверен, что хавбек способен дать команде многое.

 
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- Когда я говорил с ним, он объяснил мне свою ситуацию. Сказал, что хотел больше игровых минут, - приводит "Реальное время" слова Грасии. - Я был доволен этим футболистом. Кажется, что у него выдалось хорошее предсезонье, иногда он играл над полузащитой. Я думал, что он был игроком, способным дать команде многое. Но Мага хотел больше играть.

- Многие эксперты говорят, что он не рос в "Рубине". Почему?

- Мы говорим об игроке, который вызывался в национальную сборную России в последних матчах. Как я уже говорил, у этого игрока есть будущее. В последнее время мы решили расположить его над полузащитой, а в опоре с двумя игроками в центре. Его позиция - атакующий полузащитник или третий центральный хавбек с акцентом на атаку.

Дополнительная информация

https://realnoevremya.ru/sports/57968-eksklyuzivnoe-intervyu-s-haverom-grasiey-trenerom-rubina

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