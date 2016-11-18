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Хави Грасия: "Азмун? Пусть его оценивает тренер "Ростова"

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Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после матча 14-го тура премьер-лиги против "Ростова" (0:0) отметил, что у него не было времени познакомиться с игрой нападающего соперника Сердара Азмуна. По его словам, оценивать форварда должен тренеский штаб донской команды.

 
Сегодня. Казань. "Рубин" - "Ростов" - 0:0. Кристиана ЖОНАТАСА (№22) пытаются остановить Александр ГАЦКАН (№74) и Кристиан НОБОА.Казань придумала, как нейтрализовать Азмуна

– Игра получилась такой, какой мы и предполагали, - приводит "Бизнес Online" слова Грасии. - Матч получился очень упорным, команды знали друг друга. Контратаки "Ростова" - это оружие. Нельзя просто атаковать большим количеством игроков, и мы это контролировали. Были моменты как у нас, так и у соперника. В целом считаю, что игра была равной.

– Что думаете об игре Азмуна?

– У меня не было много времени, чтобы с ним познакомиться. Пусть игру Азмуна лучше оценивает тренер соперника.

– Вас удовлетворила игра Лестьенна и Жемалетдинова?

– Оба сыграли хорошо и здорово отрабатывали в обороне, сыграли дисциплинированно. Хотя в целом в атаке мы могли бы сыграть активнее, но в целом я доволен их игрой.

– Знали ли вы о событиях, который происходили перед матчем в отеле "Ростова"?

– Не знаю, в каком они отели жили, когда приехали. Да и вообще не знаю такую информацию не только о "Ростове", но и о других соперниках.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/article/177473

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