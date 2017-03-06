Хави Грасия: "Анжи" больше заслужил положительного исхода"

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия после победы над "Анжи" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России заявил, что он не совсем доволен действиями своих подопечных в этой встрече. Однако специалист отметил, что главное – это победа. Казанский клуб поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата, махачкалинцы идут на 11-й строчке.

– Ощущения от матча определяет результат, – цитирует сайт "Рубина" Грасию. – Считаю, что мы провели не очень хороший матч, я не доволен тем, как мы провели эту игру. Был отбитый пенальти – прекрасно сыграл Сергей Рыжиков. Я считаю, что "Анжи" провел очень хороший матч, нашей игрой я сегодня не удовлетворен. Считаю, что "Анжи" больше заслужил положительного исхода.