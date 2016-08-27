Хави Гарсия: "Жулиану очень подходит тактика Луческу"

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия после игры 5-го тура чемпионата России против "Амкара" (3:0) рассказал, что главный тренер команды Мирча Луческу остался доволен выступлением своих подопечных, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. По мнению испанца, матч с пермяками – лучший для питерцев в текущем сезоне.

– Сегодня "Зенит" впервые в сезоне забил первым, одержал крупную победу и очень активно двигался. Чем вы объясните удачную игру своей команды?

– У нас пока получился самый лучший матч за весь сезон. Нам удавалось сохранять концентрацию, контролировать мяч, быстро отбирать его после потерь. Сегодня мы выглядели более расслабленными и свежими.

– Сегодняшний футбол в исполнении "Зенита" – это то, что хочет видеть Луческу? Что сказал вам тренер после матча?

– Луческу был очень доволен, как и мы все, ведь сегодня мы сыграли очень хороший матч, но пока мы только двигаемся к тому, что хочет видеть от нас тренер. Будем продолжать в том же духе.

– Добавляло ли вам мотивации то, что "Амкар" до сегодняшней игры ни разу не пропустил в этом сезоне?

– Очень хорошо, что мы смогли забить "Амкару", провели очень хороший матч. Мы и дальше должны двигаться в этом направлении.

– Жулиану сегодня забил дважды и выглядел очень хорошо. Можно ли сказать, что он нужно полностью встроился в игру "Зенита"?

– Жулиану очень подходит тактика Луческу, ему нравится контролировать мяч, мы очень рады, что он забил два гола и, надеемся, что он продолжит в том же духе.