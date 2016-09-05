Хави Гарсия впервые признан лучшим игроком месяца в "Зените"

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия признан лучшим игроком клуба в августе, сообщает пресс-служба клуба. Второе место в рейтинге занял Доменико Кришито, третьим стал Игорь Смольников.

Для Гарсии это первая подобная награда в составе "Зенита" с того момента, как он присоединился к команде в 2014 году. Отметим, в августе хавбек принял участие в четырех матчах "Зенита" в премьер-лиге.