22:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хави Гарсия: "Спасибо большое! Боремся до конца!"

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Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия поблагодарил болельщиков за поддержку. Вчера сине-бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России (0:0).

"Спасибо большое! Боремся до конца!" - написал Гарсия в своем "Инстаграме".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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besnebes1

Ох, не ту фотку он разместил, ох не ту... надо было ту, где он плачет, выпрашивая желтую для Головина

23:28

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