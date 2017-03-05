Хави Гарсия: "Спасибо большое! Боремся до конца!"

Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия поблагодарил болельщиков за поддержку. Вчера сине-бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России (0:0).
"Спасибо большое! Боремся до конца!" - написал Гарсия в своем "Инстаграме".
Полузащитник "Зенита" Хави Гарсия поблагодарил болельщиков за поддержку. Вчера сине-бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России (0:0).
"Спасибо большое! Боремся до конца!" - написал Гарсия в своем "Инстаграме".
besnebes1
Ох, не ту фотку он разместил, ох не ту... надо было ту, где он плачет, выпрашивая желтую для Головина
23:28