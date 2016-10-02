Хави Гарсия: "Обсуждали с Маком, что "Спартак" показывает очень хороший футбол"

Капитан "Зенита" Хави Гарсия поделился эмоциями от победы в матче 9-го тура чемпионата России над "Спартаком" (4:2) и прокомментировал судейство этого поединка, передает из Санкт-Петербурга Сергей ЯРЕМЕНКО. Судья Сергей Иванов назначил два пенальти в ворота "Спартака".

– Счастлив, что удалось добиться важной победы! Здорово, что уходим на каникулы в хорошем настроении.

– "Спартак" чем-то удивил?

– Мы обсуждали с Маком, что "Спартак" показывает очень хороший футбол. Но нам удалось победить, и это очень важно – потому что мы хотим стать чемпионами.

– У спартаковцев есть претензии к судейству, они говорят, что арбитр срывал им контратаки

– Бывает такое: судья ошибается то в сторону одной, то в сторону другой команды. Такое случается всегда. Мне тут нечего сказать

– В каком настроении "Зенит" уходит на перерыв на матчи сборных?

– Мы уходим в замечательном настроении. Сейчас будем отдыхать с семьями.