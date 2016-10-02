Хави Гарсия: "Бывает, когда судья ошибается то в сторону одной, то в сторону другой команды"

Капитан "Зенита" Хави Гарсия после матча 9-го тура чемпионата России со "Спартаком" (4:2) отметил, что в футболе всегда есть место судейским ошибкам, передает из Санкт-Петербурга Сергей ЯРЕМЕНКО. Главный арбитр встречи Сергей Иванов назначил два пенальти в ворота "Спартака"
– Бывает, когда судья ошибается то в сторону одной, то в сторону другой команды. Такое случается всегда.
– В каком настроении "Зенит" уходит на перерыв на матчи сборных?
– Мы уходим в замечательном настроении. Сейчас будем отдыхать с семьями.
rashlim
Да, бывает и так. А бывает, как сегодня.
19:39
mallwen
Завуалированно признал, что судья сегодня знатно "наошибался" в их пользу:)
19:37
Подшипник
Любимый аргумент Геннадия Орлова.
19:37