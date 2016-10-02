Хави Гарсия: "Бывает, когда судья ошибается то в сторону одной, то в сторону другой команды"

Капитан "Зенита" Хави Гарсия после матча 9-го тура чемпионата России со "Спартаком" (4:2) отметил, что в футболе всегда есть место судейским ошибкам, передает из Санкт-Петербурга Сергей ЯРЕМЕНКО. Главный арбитр встречи Сергей Иванов назначил два пенальти в ворота "Спартака"

– Бывает, когда судья ошибается то в сторону одной, то в сторону другой команды. Такое случается всегда.

– В каком настроении "Зенит" уходит на перерыв на матчи сборных?

– Мы уходим в замечательном настроении. Сейчас будем отдыхать с семьями.