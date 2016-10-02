19:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хави Гарсия: "Бывает, когда судья ошибается то в сторону одной, то в сторону другой команды"

0
0
0
3

Капитан "Зенита" Хави Гарсия после матча 9-го тура чемпионата России со "Спартаком" (4:2) отметил, что в футболе всегда есть место судейским ошибкам, передает из Санкт-Петербурга Сергей ЯРЕМЕНКО. Главный арбитр встречи Сергей Иванов назначил два пенальти в ворота "Спартака"

– Бывает, когда судья ошибается то в сторону одной, то в сторону другой команды. Такое случается всегда.

– В каком настроении "Зенит" уходит на перерыв на матчи сборных?

– Мы уходим в замечательном настроении. Сейчас будем отдыхать с семьями.

Опрос

Повлияло ли судейство на результат игры "Зенит" - "Спартак"?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

rashlim

Да, бывает и так. А бывает, как сегодня.

19:39

mallwen

Завуалированно признал, что судья сегодня знатно "наошибался" в их пользу:)

19:37

Подшипник

Любимый аргумент Геннадия Орлова.

19:37

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ