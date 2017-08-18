Хави Гарсия - болельщикам "Зенита": "Я всегда уважал вас"

Полузащитник "Бетиса" Хави Гарсия отметил, что провел прекрасное время в Санкт-Петербурге, выступая за "Зенит". Испанец поблагодарил фанатов питерской команды и заверил, что всегда уважал их.

"Не знаю, что появилось в прессе, но думаю, что это не совсем правда. Я повторяю, что как моя семя, так и я провели три прекрасных года в Санкт-Петербурге. И эти годы были замечательными благодаря всем жителям города и особенно болельщикам "Зенита". Я всегда вас уважал и чувствовал ваше уважение ко мне. И это всегда будет так. Я покинул страну, но всегда останусь одним из болельщиков "Зенита". Я желаю лучшего "Зениту" и его страстным болельщикам", - написал Гарсия в Инстаграме.

Отметим, ранее Гарсия в интервью пресс-службе "Бетиса" заявил, что испанские болельщики даже на тренировке шумели громче, чем 50 тысяч на стадионе в Санкт-Петербурге.