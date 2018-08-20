Хавьер Рибалта: "Спортивный директор в таком клубе, как "Зенит", – я ни секунды не колебался"

Новый спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта подчеркнул, что не сомневался по поводу перехода в петербургский клуб. Ранее он работал скаутом в "Манчестер Юнайтед", "Ювентусе", "Милане", "Торино" и "Новаре".
– Со мной связались, и мое решение было очевидным. "Манчестер Юнайтед" – большой клуб, но там я был шеф-скаутом, – цитирует Sportsdaily Рибалту. – В "Зените" я буду спортивным директором. Такая должность в таком большом клубе, как "Зенит" – я ни секунды не колебался, принимая решение.
– В вашей карьере идет постоянный выбор: спортивный директор – главный скаут, клуб пониже – клуб повыше…
– Да, но сейчас-то я оказался не в маленьком клубе – в большом!
– Что было решающим фактором? Имя "Зенита", должность спортивного директора, новый вызов?
– "Зенит" – большой клуб. Для меня, для тех, кто вращается в мире футбола, "Зенит" – это действительно имя, самый представительный российский клуб. В последние годы "Зенит" стабильно выступал в Лиге чемпионов, Лиге Европы, был на слуху.
– Как долго с вами велись переговоры? Когда Россия играла с Испанией на чемпионате мира, вы уже знали, что меняете место работы?
– Это ведь было начало июля? Нет, на тот момент я еще ни о чем не знал. Переговоры были совсем не длительные. Мне позвонили, и я сразу выразил свою готовность к работе. Не было долгого переговорного процесса, все получилось очень быстро.
Дополнительная информация
https://www.sportsdaily.ru/articles/xaver-ribalta-xochu-chtoby-v-zenite-byli-zvezdy-i-igroki-kotoryx-mozhno-vygodno-prodavat