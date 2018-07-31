Хавьер Рибалта: "Планирую выучить русский язык"

Испанец Хавьер Рибалта, новый спортивный директор "Зенита", в интервью клубной пресс-службе отметил, что пока не может свободно общаться на русском. Он заявил, что планирует выучить русский язык.
– Когда состоится ваше знакомство с главным тренером, Сергеем Семаком?
– Я думаю, что это это вопрос если не самых ближайших часов, то точно самого ближайшего времени. У нас будет возможность встретиться и обсудить, как и чем мы сможем ему помочь и поддержать его.
– Мы знаем, что вы говорите на нескольких языках. Как обстоят дела с русским?
– Пока все ограничивается словом "спасибо" и другими простыми фразами, так что нужно начинать учить.
– То есть вы планируете это делать?
– Да, конечно.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-07-31-khaver-ribalta-khochu-chtoby-vmeste-s-bolelshchikami-zenita-my-snova-mogli-perezhit-pobednye-emotsii.htm