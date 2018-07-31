Хавьер Рибалта: "Планирую выучить русский язык"

Испанец Хавьер Рибалта, новый спортивный директор "Зенита", в интервью клубной пресс-службе отметил, что пока не может свободно общаться на русском. Он заявил, что планирует выучить русский язык.

– Когда состоится ваше знакомство с главным тренером, Сергеем Семаком?

– Я думаю, что это это вопрос если не самых ближайших часов, то точно самого ближайшего времени. У нас будет возможность встретиться и обсудить, как и чем мы сможем ему помочь и поддержать его.



– Мы знаем, что вы говорите на нескольких языках. Как обстоят дела с русским?

– Пока все ограничивается словом "спасибо" и другими простыми фразами, так что нужно начинать учить.



– То есть вы планируете это делать?

– Да, конечно.

