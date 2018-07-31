Хавьер Рибалта: "Над предложением "Зенита" долго не раздумывал"

Испанец Хавьер Рибалта, новый спортивный директор "Зенита", отметил, что долго не сомневался над тем, нужно ли переходить в питерский клуб. Ранее специалист работал в "Манчестер Юнайтед".

– Хавьер, добро пожаловать в Петербург, поздравляем с назначением. Мы знаем, что вы работали в Турине, Манчестере. Расскажите, как это было.

– Спасибо большое за прием. Действительно я уже много лет работаю в футболе. Долгое время был в "Ювентусе", работал в других итальянских клубах: в "Новаре", в "Торино", а последний год провел в "Манчестер Юнайтед" – после долгих лет в "Ювентусе" решил перейти туда, и это был новый вызов. Конечно, когда поступило это предложение, долго не сомневался, потому что "Зенит" – это действительно очень большое имя, очень большой клуб.



– О ваших успехах ходит много легенд. Можете в двух словах рассказать о самых громких трансферах, в которых вы участвовали?

– Я не люблю, когда рассуждают в таком духе, потому что это все не было бы возможно, если бы у меня не было команды, которая работала со мной, не было спортивного директора и клубов, которые финансировали эти сделки. Но, тем не менее, было много запоминающихся имен. Если мы говорим о "Ювентусе", то это Мората, Хедира, Алекс Сандро, многие другие игроки. Но, повторюсь, говорить так не совсем верно, потому что в подобные процессы вовлечено очень много людей, не только я один.



– Давайте перейдем к "Зениту". Что входит в ваш круг обязанностей? Чем вы будете теперь заниматься?

– У спортивного директора много обязанностей: это и работа академии, и укрепление основного состава, даже несмотря на то, что у нас уже есть очень сильная команда. Понятно, что я прихожу из мира скаутинга и буду фокусироваться на этом, но и академии мне тоже хотелось бы уделить особенное внимание.