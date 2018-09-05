Хавьер Рибалта: "Маркизио добавит "Зениту" менталитета победителя"

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта заявил, что новичок команды полузащитник Клаудио Маркизио добавит сине-бело-голубым победной ментальности. 32-летний итальянец присоединился к петербургскому клубу на правах свободного агента 3 сентября, подписав двухлетний контракт.

- Когда я узнал, что Маркизио расторг контракт с "Ювентусом", то сразу же позвонил ему, - приводит слова Рибалты Tuttosport. - Никаких посредников не было, ведь я хорошо знал его по совместной работе в туринском клубе. Он сразу же заинтересовался предложением, и я был уверен, что он никогда не выберет другой клуб, кроме "Зенита".

У Клаудио было два требования к новому клубу: чтобы он не играл против "Ювентуса", из уважения к болельщикам, а также боролся за победу во всех турнирах.

Наши болельщики в восторге от прихода Маркизио. Тем более, в Санкт-Петербурге много поклонников "Ювентуса". Надеюсь, он добавит "Зениту", который и так силен, победной ментальности.

За "Ювентус" Маркизио выступал с 2006 по 2018 годы. На счету хавбека 55 матчей и 5 голов за сборную Италии.

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