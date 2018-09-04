Хавьер Рибальта: "Маркизио был очень заинтересован в переходе в "Зенит"

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибальта заявил, что переговоры с новичком команды полузащитником Клаудио Маркизио длились около недели. Вчера 32-летний итальянец присоединился сине-бело-голубым на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт.

- Переговоры длились где-то около недели, Клаудио с самого начала был очень заинтересован в переходе в "Зенит", - цитирует ТАСС Рибальту. - Конечно, он знал про клуб до своего прихода, так как "Зенит" - это очень известный клуб во всем мире. К тому же 10 лет назад "Ювентус" играл против "Зенита" в Лиге чемпионов. Кроме разговора со мной, Маркизио также советовался с Миммо (прозвище экс-защитника "Зенита" Доменико Кришито - Прим. "СЭ"), который очень положительно отзывался о городе, клубе, стадионе и болельщиках.

Маркизио хочет продолжать выигрывать, бороться за завоевание титулов, потому что в "Юве" он привык выигрывать, для него это очень важно - соревноваться, чтобы победить. Я доволен, что пришел Маркизио. Это великий игрок, думаю, он нам поможет.

За "Ювентус" Маркизио выступал с 2006 по 2018 годы. На счету хавбека 55 матчей и 5 голов за сборную Италии.

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