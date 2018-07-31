Хавьер Рибалта: "Будем искать футболистов, которые смогут усилить "Зенит"

Испанец Хавьер Рибалта, новый спортивный директор "Зенита", отметил, что счастлив стать частью клуба. По словам специалиста, в его обязанности будет входить широкий спектр вопросов - от поиска новых игроков до работы с клубной академией.

– У спортивного директора много обязанностей – это и поиск новых футболистов, и работа академии, и подготовка наших резервов, – приводит пресс-служба "Зенита" слова Рибалты. – Мы будем продолжать искать футболистов, которые могут усилить состав "Зенита", но особенное внимание хочу уделить клубной академии. Я очень счастлив, что стал частью такого клуба. Вижу победные фотографии, которые украшают офис "Зенита", и хочу, чтобы мы вместе смогли вновь ощутить эти победные эмоции.