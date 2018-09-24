Хавьер Рибалта: "Академия "Зенита" на одном уровне с "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед"

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта в интервью "СЭ" рассказал о своих впечатлениях от академии сине-бело-голубых. Сегодня исполняется 50 лет школе "Зенита".

– У "Зенита" действительно потрясающая академия, – сказал Рибалта. – Это уровень больших европейских клубов. Таких, которые могут позволить себе содержать действительно большие академии. Я очень горжусь, что у "Зенита" есть такая академия. Я видел много футбольных школ по всему миру, и, если честно, у "Зенита" очень хорошая и современная академия. Мы концентрируемся на развитии молодых игроков, так что важно иметь очень хорошие условия для их подготовки. Я работал в "Ювентусе" и "Манчестер Юнайтед", конечно, это другие страны и другая культура, но могу сказать, что по своему уровню академия "Зенита" ничем не уступает академиям этих клубов. (Игорь Новиков)