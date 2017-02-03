Хавьер Грасия: "Самое главное - набрать тренировочные и игровые объемы"

Главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия поделился впечатлениями от работы команды на втором тренировочном сборе в Испании. По его словам, участие в товарищеских матчах является приоритетом.

– Самое главное для нас сейчас – набрать тренировочные и игровые объемы за счет товарищеских матчей, – цитирует Грасию "Реальное время". – Нам предстоит сыграть с соперниками из разных чемпионатов с разным уровнем. Мы при подготовке к этим матчам будем учитывать особенности каждого соперника и будем выделять те аспекты, которые нам предстоит проявить в этих матчах.