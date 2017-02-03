Хавьер Грасия: "Самое главное для "Рубина" – набрать тренировочный объем"

Главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия рассказал, что на втором сборе команда больше работает над физической составляющей. Также он поведал цели, поставленные перед игроками на этот этап подготовки.

– Если на первом сборе основная направленность была сделана на работу на выносливость, на игровые упражнения на больших площадках, то на втором сборе мы больше делаем акцент на физическую составляющую, здесь будет больше игровых упражнений, - цитирует пресс-служба клуба Грасию. - На первом сборе у нас был один контрольный матч, на втором сборе мы запланировали четыре матча. Наша основная задача сейчас – плавно войти в соревновательный ритм. Здесь у нас замечательные условия, погода, и мы хотим это все максимально использовать для наших тренировок.

– Какие задачи ставите перед командой в контрольных матчах на этом сборе?

– Самое главное для нас – набрать тренировочный объем, игровой объем за счет этих товарищеских матчей. Нам предстоит сыграть против соперников разного уровня из разных чемпионатов. Безусловно, при подготовке к матчам мы будем исходить от каждого соперника, будем выделять те аспекты, которые нам потребуется проявить в этих матчах. Но самое главное, повторюсь, набирать игровой и тренировочный объем.