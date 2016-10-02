Хавьер Грасия: "Рубину" не повезло в матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия после поражения от "Краснодара" (0:1) в гостевом матче 9-го тура чемпионата России заявил, что такой результат – следствие невезения. По словам Грасии, в ворота "Краснодара" не был назначен пенальти, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Я считаю, игра была равной, – ометтил Грасия. – В первом тайме, несмотря на то, что "Крансодар" владел мячом, он не создал много голевых моментов. Мы забили гол, но его не засчитали. Что касается гола в конце первого тайма, то он был забит после ошибки. Он и сказался на итоге. После перерыва мы старались сравнять счет, но у "Краснодара" появились моменты. Следует отметить, что и мы имели шансы, в частности, неназначенный пенальти. Считаю, результат был предопределен в первом тайме.



– Как считаете, почему у "Рубина" не получилось реализовать свои моменты? И почему в этом сезоне "Рубин" выглядит слабее, чем в прошлом?



– В принципе и другие команды тоже делали инвестиции в свои моменты. И сейчас когда "Краснодар" играет в еврокубках, на все необходимо время. У "Краснодара" на самом деле тоже было немного моментов, а у нас были возможности для атак. Опять же отмененный гол. Все предопределил тот несчатный гол с дальней дистанции. Нам не повезло.