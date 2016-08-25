Хавьер Грасия: "Никто не доволен ситуацией, которая сейчас у "Рубина" в чемпионате"

Главный тренер "Рубина" Хавьер Грасия в преддверии матча 5-го тура чемпионата России с "Оренбургом" отметил, что недоволен результатами команды. По словам наставника, необходимо переломить ситуацию и добиться первой победы.

– В моей карьере были случаи неудачных стартов. В частности, в прошлом сезоне к 15-му туру мы с "Малагой" находились в аутсайдерах, а закончили чемпионат, едва не войдя в зону еврокубков, – цитирует Грасию официальный сайт "Рубина". – Конечно, мне бы хотелось начать с более хороших результатов. Думаю, были игры, в которых мы должны были добиваться более хороших результатов. Но фактор удачи тоже нельзя списывать. В некоторых случаях удача отворачивалась от нас. Нам необходимо улучшить некоторые аспекты, и мы стараемся подойти к предстоящему матчу с таким настроем, чтобы добыть нашу первую победу.

– "Оренбург", скорее всего, будет опять играть вторым номером. Как раз с такими командами "Рубину" игра дается тяжело. Что будете предпринимать?

– В тех матчах, в которых "Оренбург" играл, он создал большие трудности своим соперникам. Результаты игр "Оренбурга" не показывают явного преимущества их соперников. Команда играет активно на своем поле. Создает угрозу за счет стандартных положений. Мы постараемся нейтрализовать атакующие действия соперников и построить наши атакующие действия таким образом, чтобы найти подходы к их воротам, несмотря на их плотную оборону.

– Сможете ли вы рассчитывать на Жонатаса и Максима Лестьенна в предстоящей игре?

– Пока мы не знаем. Будем ждать, как будет развиваться ситуация.

– В Оренбурге вам предстоит играть на искусственном поле. Что думаете по этому поводу?

– Да, именно поэтому мы приняли решение сегодня тренироваться на искусственном поле. Постараемся привыкнуть к этому покрытию, хотя понимаем, что поле в Оренбурге не будет идентично тому, на котором мы тренируемся сейчас. Безусловно, фактор поля очень важен, но прежде всего, будет иметь значение тот настрой, с которым подойдет команда к игре.

– Встречались ли вы с руководством клуба? Как оно оценивает нынешние результаты команды?

– Конечно, никто не доволен той ситуацией, которая сейчас у "Рубина" в чемпионате. Я тоже недоволен. Мы все хотим достичь хороших результатов, и я первый из тех, кто этого хочет. Что касается встреч с руководством, я считаю, их не стоит публично обговаривать.