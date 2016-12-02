Хавьер Грасия: "Игроки "Рубина" готовы играть при любой погоде"

Главный тренер казанского "Рубина" Хавьер Грасия отметил, что российские клубы должны подстраиваться под погодные условия. При этом специалист выразил уверенность в том, что его подопечные готовы играть даже в лютый холод.

– Безусловно, такие факторы, как качество поля и погодные условия влияют на качество игры, наверно при таких условиях становится сложнее показывать зрелищную игру, – цитирует клубная пресс-служба Грасию. – Но это футбол, все футболисты профессионалы, нужно подстраиваться под эти условия, стараться выходить на поле, показывать свои лучшие качества и набирать очки.

Остался один матч до перерыва. Считаю, что футболисты должны играть при любой погоде, мы готовы к этому. Даже если настанут такие холода, которые стояли в нашем последнем матче. Это был самый холодный матч в туре. В любом случае нужно выходить на поле и стараться набирать максимум очков.