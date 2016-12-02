19:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Хавьер Грасия: "Игроки "Рубина" готовы играть при любой погоде"

0
0
0

Главный тренер казанского "Рубина" Хавьер Грасия отметил, что российские клубы должны подстраиваться под погодные условия. При этом специалист выразил уверенность в том, что его подопечные готовы играть даже в лютый холод.

– Безусловно, такие факторы, как качество поля и погодные условия влияют на качество игры, наверно при таких условиях становится сложнее показывать зрелищную игру, – цитирует клубная пресс-служба Грасию. – Но это футбол, все футболисты профессионалы, нужно подстраиваться под эти условия, стараться выходить на поле, показывать свои лучшие качества и набирать очки.

Остался один матч до перерыва. Считаю, что футболисты должны играть при любой погоде, мы готовы к этому. Даже если настанут такие холода, которые стояли в нашем последнем матче. Это был самый холодный матч в туре. В любом случае нужно выходить на поле и стараться набирать максимум очков.

Опрос

Как закончится матч 17-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Рубин"?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/6459-havier-grasiya-nam-predstoit-igrat-protiv-ochen-serieznogo-sopernika

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ